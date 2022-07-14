علقت شركة تيك توك تغييرات في سياساتها للخصوصية تتصل بكيفية توجيه الإعلانات إلى المستخدمين وذلك بعد تحذير الهيئة الرقابية في إيطاليا من أن الشركة تخاطر بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.



وقالت هيئة حماية المعلومات الإيطالية إن تيك توك أبلغت المستخدمين بأنها ستقدم لهم إعلانات موجهة اعتبارا من 13 يوليو دون طلب موافقتهم على استخدام البيانات المخزنة في أجهزتهم.



وقال متحدث باسم الشركة «في حين ننخرط في الرد على الأسئلة (الواردة) من أصحاب المصلحة عن تعديلاتنا المقترحة للإعلانات الموجهة للمستخدمين في أوروبا، فإننا نعلق هذا الجزء من تحديث سياسة الخصوصية لدينا».