تواصل موجة من الطقس الحار ضرب قارة أوروبا إلى جانب جفاف مستمر منذ أسابيع نتجت عنه حرائق في أكثر من بلد أوروبي ما حدا بالسلطات في بلدان القارة العجوز إلى إصدار تحذيرات في هذا الشأن.



ففي إسبانيا أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا بشأن 16 من إجمالي 17 منطقة بالبلاد أمس الأربعاء، في ظل موجة من الطقس الحار تجتاحها حاليا.



ووصلت درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية في الظل في بعض المناطق، ولم تنج من هذه الموجة الحارة سوى جزر الكناري قبالة السواحل الشمالية الغربية لأفريقيا.



ووفقا للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تستمر هذه الموجة حتى مطلع الأسبوع المقبل.



وإلى جانب الجفاف المستمر منذ أسابيع والرياح العاصفة، فإن الحرارة تزيد من احتمالات حدوث حرائق غابات.



وفي الجارة البرتغال، يكافح رجال الإطفاء وقوات الدفاع المدني لإخماد حرائق الغابات، خاصة في مناطق وسط البلاد، وسط درجات حرارة مرتفعة وصلت إلى 40 درجة في بعض المناطق.



إلى ذلك، قال خبير الارصاد الإيطالي جويدو جويدي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) أمس الأربعاء إن مناطق كبيرة بإيطاليا سوف تتعرض لدرجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية خلال عطلة نهاية الاسبوع.



وفي فرنسا، اضطرت خدمات الطوارئ على الساحل الفرنسي على المحيط الأطلسي لإجلاء آلاف الأشخاص إلى مناطق آمنة بسبب انتشار حرائق الغابات.



وجرى صباح أمس الأربعاء إخلاء خمس مخيمات بالقرب من تاست-دو-بوك جنوب مدينة بوردو كإجراء احترازي. وأعلنت السلطات في إقليم جيروند نقل نحو ستة آلاف شخص إلى مواقع أخرى.



وأسفرت الحرائق عن تدمير أكثر من 1200 هكتار من الأراضي. ويأتي اندلاع الحرائق في ظل استمرار الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.