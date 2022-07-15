يعقوب العوضي



يفتتح منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد مشواره في البطولة الآسيوية الـ 17 التي تستضيفها البحرين، وذلك عندما يلتقي منتخب كوريا الجنوبية ضمن منافسات المجموعة الأولى غدا. وكان الأزرق قد وصل إلى البحرين صباح أول من أمس وخاض أولى الحصص التدريبية استعدادا للمواجهة المرتقبة، حيث وضع الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني إيسيدرو ومساعده المدرب الوطني وليد سالمين اللمسات الأخيرة للتشكيلة الأساسية التي سيواجه بها المنافس الكوري غدا. وتضم مجموعة الأزرق منتخبات كوريا الجنوبية، والسعودية، وإيران، ويسعى منتخبنا للحصول على أحد المركزين الأول والثاني في المجموعة بهدف التأهل لنصف النهائي والتواجد في بطولة العالم القادمة للشباب، في ظل تأهل 4 منتخبات عن قارة آسيا لبطولة العالم. ويضم المنتخب 19 لاعبا هم: فواز المشاري، حمد دشتي، خليفة المطيري، سيد حسين، مسلم حسين، عبدالهادي حسن، علي نصير، فرج السالم، يوسف ضايف، محمد العربيد، أحمد الجويعد، محمد الشمري، سيف العدواني، عبدالرحمن العنزي، مهدي الحداد، عبدالله الشمري، سلمان السند، عبدالله معرفي وعبدالرحمن الشمري.



وأكد سالمين أن المنتخب يضم مجموعة لاعبين مميزين متعطشين لتحقيق نتائج إيجابية والوصول لكأس العالم، مشيرا إلى أن المعسكر التدريبي الذي شمل إسبانيا والبرتغال ومصر عاد بفائدة كبيرة فنيا وبدنيا وذهنيا على اللاعبين. وتابع سالمين: لدينا الإمكانات ونثق في قدرات اللاعبين على تحقيق الطموح وتلبية نداء الشارع الرياضي المحب لكرة اليد الكويتية وأضاف يجب دعم منتخب الشباب ومؤازرته للوصول إلى النتائج المطلوبة.العربي يضم 5 لاعبين



من زاوية أخرى، ضم فريق اليد في النادي العربي 5 لاعبين لصفوفه وهم: علي أشكناني، عبدالله مصطفى، سلمان الشمالي، وليد الجيماز وجاسم آرتي، وقد مثّل كل من مصطفى والشمالي العربي في مواسم سابقة.