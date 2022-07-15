مبارك الخالدي



سحبت امس بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة الأدوار الإقصائية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2022. وتشهد نسخة هذا العام تتويج بطل جديد، مع بقاء 12 ناديا لم يسبق لأي منها الفوز باللقب من قبل.



وقد يسفر مشوار العربي في البطولة عن استضافة الكويت لهذا الحدث القاري، اذ أوضحت القرعة مسار البلد المستضيف، حيث سيستضيف الفريق الفائز من مباراة العربي والسيب العماني في الدور نصف النهائي 5 سبتمبر المقبل، الفائز من لقاء الرفاع والرفاع الشرقي البحرينيين 6 سبتمبر، في نهائي غرب آسيا ٤ أكتوبر المقبل. علما ان المباراة النهائية ستكون في ٢٢ اكتوبر ضد بطل شرق آسيا في احدى الدول الآسيوية.



في المقابل يشهد قبل نهائي المناطق لقاء ايسترن لونج ليونز من هونغ كونغ مع الفريق الفائز من نهائي منطقة وسط آسيا، في حين يتقابل موهون باجان الهندي مع بطل منطقة آسيان، وتقام المباراتان يومي 6 و7 سبتمبر المقبل، على أن يقام نهائي المناطق يوم 5 أكتوبر.



ويشهد قبل نهائي منطقة آسيان لقاء ماكاسار الإندونيسي مع قدح دار الأمان الماليزي يوم 9 أغسطس، وفيتل الفيتنامي مع كوالالمبور الماليزي يوم 10 أغسطس، على أن يقام نهائي آسيان يوم 24 من ذات الشهر على أرض الفائز من مباراة فيتل وكوالالمبور. ويستضيف خوجاند الطاجيكي نهائي منطقة وسط آسيا، حيث يتقابل مع سوجديانا الأوزبكي يوم 17 أغسطس.



وتأهل ايسترن لونج ليونز وموهون باجان مباشرة إلى قبل نهائي المناطق، بعد أن توجا بطلين لمنطقتي شرق وجنوب آسيا على التوالي. ويقام نهائي كأس الاتحاد الآسيوي يوم 22 أكتوبر على أرض الفريق الفائز في نهائي المناطق.