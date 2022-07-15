يستضيف الاتحاد الكويتي للتنس، غداً وبعد غد، اجتماعي مجلس الإدارة والجمعية العمومية للاتحاد العربي للتنس، بحضور رؤساء وممثلي اتحادات التنس الوطنية من 18 دولة عربية هي: السعودية والإمارات والبحرين وقطر وعمان ومصر وسورية ولبنان وتونس والمغرب والجزائر والأردن والعراق والسودان والصومال واليمن وفلسطين بالإضافة إلى الدولة المضيفة الكويت.



وذكر أمين السر العام للاتحاد الكويتي للتنس فالح العتيبي أن الجمعية العمومية للاتحاد العربي يتخللها انتخاب مجلس إدارة الاتحاد للدورة الجديدة، وقد استكمل «التنس» كافة الاستعدادات لاجتماعي مجلس الإدارة، والجمعية العمومية. وأكد أن اتحاد التنس بذل كل الإمكانات والجهود لإنجاح عمل الاتحاد العربي للتنس في مقره الذي تحتضنه الكويت في مجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الدولي للتنس، مشيدا بدعم الهيئة العامة للرياضة وموافقتها على استضافة الاجتماعين، كما شكر الجهات المتعاونة مع الاتحاد في تنظيم الاجتماعين، وفي مقدمتها الراعي الرئيسي لهذه المناسبة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (KGL).