عبدالعزيز جاسم - هادي العنزي

تنطلق في الـ 7:30 مساء غد تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية على ستاد ثامر تحضيرا للموسم الجديد الذي ينطلق ببطولة الدوري الممتاز 25 أغسطس المقبل.

ويسعى السماوي بقيادة المدرب الوطني محمد إبراهيم ومساعده بداح الهاجري، إلى الظفر بأكثر من لقب محلي، بعدما كان منافسا قويا على لقب الدوري الموسم الماضي، ويتوقع أن يكون تحضير السالمية على مرحلتين، تكون الأولى محلية ولمدة أسبوعين، ثم تعقبها المرحلة الثانية في تركيا ولمدة أسبوعين أيضا، وتتخللها مباريات ودية مع أندية تركية وخليجية، وبما يمكن الجهاز الفني من الوقوف على جاهزية الفريق.

وفي سياق متصل، يعكف الجهاز الإداري برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخ تركي اليوسف، على دراسة أفضل الخيارات المتاحة من اللاعبين المحليين للتعاقد معهم وتدعيم صفوف السماوي، وذلك بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق. من جانب تنطلق في السابعة مساء غد تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على ستاد علي صباح السالم بقيادة المدرب الوطني محمد المشعان، وستستمر التدريبات حتى الأول من أغسطس المقبل وهو موعد المغادرة إلى صربيا للانتظام في معسكر تدريبي خارجي يمتد لأسبوعين يتخلله عدد من المباريات الودية.

ويعتبر العنابي من أول الفرق التي أتمت تعاقدات محترفيها بعدما قررت التجديد للثلاثي العاجي أدو روبن والسوري عمرو ميداني والمهاجم النيجيري دينيس سيسوجه، بالإضافة إلى التوقيع مع المهاجم البرازيلي فرانسيسكو توريس ومواطنه لاعب الوسط جونيور تاكو.

ويبحث الفريق عن بعض التعاقدات المحلية خصوصا في وسط الملعب لتعويض رحيل الأردني عدي الصيفي ومشاري العازمي الذي انتقل إلى القادسية.