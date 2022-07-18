عبدالعزيز الفضلي
دعت وزارة التربية أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في مشروع الفاقد التعليمي، وذلك اعتبارا من الأحد 17 الجاري من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا، في مراكز التطوير والتنمية التابعة لوزارة التربية، وذلك حسب المراكز التالية:
منطقة العاصمة التعليمية:
- بنين/ مدرسة حمود برغش السعدون المتوسطة
لوكيشن المدرسة: https://maps.app.goo.gl/kW63sMdweJUup1xZ9
- البنات/ مركز التطوير والتنمية - منطقة الجابرية
لوكيشن المركز: https://maps.app.goo.gl/7moWFmbhGXU6jiV69
منطقة حولي التعليمية:
- بنين/ مركز التطوير والتنمية - منطقة الجابرية
لوكيشن المركز:
https://maps.app.goo.gl/7moWFmbhGXU6jiV69
- بنات - مدرسة مشرف المتوسطة
لوكيشن المدرسة:
https://maps.app.goo.gl/11qb5oDES8vqqkqcA
منطقتا مبارك الكبير والأحمدي التعليميتان:
البنين/ مركز التطوير والتنمية - منطقة مبارك الكبير
لوكيشن المركز:
https://maps.google.com/؟q=29.184071،48.086945- البنات/ مدرسة عزة بنت الحارث الابتدائية
لوكيشن المدرسة: https://maps.app.goo.gl/2WdYQthtnXcnAp9N9
منطقة الجهراء التعليمية:
- البنين/ مركز التطوير والتنمية - منطقة الجهراء
لوكيشن المركز: https://maps.app.goo.gl/AebzGn6G2ZYJF7957
- البنات/ مدرسة محمد صالح العدساني الابتدائية
لوكيشن المدرسة: https://maps.app.goo.gl/uoMSYyiK21z4WrQk7
منطقة الفروانية التعليمية:
- البنين/ عقبة بن عامر المتوسطة
لوكيشن المركز: https://maps.app.goo.gl/Sa76YiSLFBRkmvPU6
- البنات/ ذي قار الابتدائية
لوكيشن المدرسة: https://maps.app.goo.gl/jZ9Nikphnf4r6KR96