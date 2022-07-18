عبدالعزيز الفضلي



دعت وزارة التربية أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في مشروع الفاقد التعليمي، وذلك اعتبارا من الأحد 17 الجاري من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا، في مراكز التطوير والتنمية التابعة لوزارة التربية، وذلك حسب المراكز التالية:



منطقة العاصمة التعليمية:



- بنين/ مدرسة حمود برغش السعدون المتوسطة



لوكيشن المدرسة: https://maps.app.goo.gl/kW63sMdweJUup1xZ9



- البنات/ مركز التطوير والتنمية - منطقة الجابرية



لوكيشن المركز: https://maps.app.goo.gl/7moWFmbhGXU6jiV69



منطقة حولي التعليمية:



- بنين/ مركز التطوير والتنمية - منطقة الجابرية



لوكيشن المركز:



https://maps.app.goo.gl/7moWFmbhGXU6jiV69



- بنات - مدرسة مشرف المتوسطة



لوكيشن المدرسة:



https://maps.app.goo.gl/11qb5oDES8vqqkqcA

منطقتا مبارك الكبير والأحمدي التعليميتان:



البنين/ مركز التطوير والتنمية - منطقة مبارك الكبير



لوكيشن المركز:



https://maps.google.com/؟q=29.184071،48.086945- البنات/ مدرسة عزة بنت الحارث الابتدائية



لوكيشن المدرسة: https://maps.app.goo.gl/2WdYQthtnXcnAp9N9



منطقة الجهراء التعليمية:



- البنين/ مركز التطوير والتنمية - منطقة الجهراء



لوكيشن المركز: https://maps.app.goo.gl/AebzGn6G2ZYJF7957



- البنات/ مدرسة محمد صالح العدساني الابتدائية



لوكيشن المدرسة: https://maps.app.goo.gl/uoMSYyiK21z4WrQk7



منطقة الفروانية التعليمية:



- البنين/ عقبة بن عامر المتوسطة



لوكيشن المركز: https://maps.app.goo.gl/Sa76YiSLFBRkmvPU6



- البنات/ ذي قار الابتدائية



لوكيشن المدرسة: https://maps.app.goo.gl/jZ9Nikphnf4r6KR96