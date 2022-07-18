قدمت الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK) محاضرة بكيدزانيا ضمن برنامج عالم البناء 2022، حيث ألقت عضو هيئة التدريس المساندة بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية فاطمة بدر الدين، وطالب الهندسة علي أبوزيد، محاضرة للأطفال لتعريفهم عن تخصص الهندسة وعن الجامعة.



وتضمنت المحاضرة عدة خطوات لمساعدة الأطفال على استيعاب مفهوم الهندسة، والعمل في مجال الهندسة الكهربائية أو المدنية أو هندسة الكمبيوتر والنظم، حيث قام المحاضران بتبسيط المصطلحات الأساسية في المجال الهندسي لتناسب جمهور الأطفال، كما تطرق المحاضران إلى الميزات التي تتمتع بها الجامعة، وكونها تتبع نظام الآداب الحرة وشراكتها مع كلية دارتموث وموقعها الجغرافي الحيوي.



وحصل الأطفال على شهادة ووساما من كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية في الكويت وكيدزانيا، كما طبقوا المعلومات التي تعلموها خلال المحاضرة في «عالم البناء» بموسمه الثاني.



وانطلاقا من اتباع المعايير العالية للتدريس وتعليم الأجيال الناشئة، تعتني الجامعة الأمريكية في الكويت بالأطفال وطلبة المدارس، إذ تتعاون مع كيدزانيا لتوفير بيئة تفاعلية يتقمص فيها الأطفال دور الطلبة الجامعيين، ويتمكنون من خلالها محاكاة التجارب الواقعية.