عبدالعزيز الفضلي



بدأت امس الأحد اختبارات الدور الثاني لطلبة المرحلة الثانوية في الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، وتستمر حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري، وذلك في ظل استعدادات وجاهزية تامة بالتعاون والتنسيق بين وزارة التربية والمناطق التعليمية والإدارات المدرسية، والجهات المعنية.



وقام عدد من القيادات التربوية بجولات تفقدية على اللجان للاطلاع والاطمئنان على سير عملية الامتحانات.



وقالت مديرة الشؤون التعليمية بالإنابة في منطقة مبارك الكبير التعليمية أنوار الموسى خلال جولتها على اللجان إن الأمور في اليوم الأول كانت طيبة وناجحة، مشيرة إلى انه تم تخصيص 8 مدارس في منطقة مبارك لأداء الاختبارات، منها مدارس 4 للبنين ومثلها للبنات.



وأضافت أنه ولله الحمد لا يوجد أي شيء يعكر أجواء الامتحانات والتي أداها الطلبة بكل أريحية، مشيدة في الوقت نفسه برؤساء وأعضاء لجان الاختبارات على تعاونهم المستمر لخدمة أبنائنا الطلبة والحفاظ على سير الامتحانات.



وعلى صعيد آخر، انطلقت أمس الدراسة في مشروع «الفاقد التعليمي» الذي سببته جائحة كورونا والتي تعمل وزارة التربية من خلاله على تعويض ما فات الطلبة من دروس خلال الجائحة في 4 مواد أساسية هي «اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم»، وذلك للطلبة من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثامن.



وحددت الوزارة 9 مراكز للدراسة في مختلف المناطق التعليمية منها 3 مراكز تدريب في الجهراء وحولي ومبارك الكبير، اضافة الى 6 مدارس.