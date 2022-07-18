التقديم لغير الكويتيين من خلال صالة القبول حسب كل فئة



ثامر السليم



شهدت صالة القبول في جامعة الكويت حضورا طلابيا خفيفا للإجابة عن استفساراتهم حول عملية القبول للطلبة الراغبين في الالتحاق بكليات جامعة الكويت للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2023/2022 من خريجي الثانوية العامة في كل يسر ودون أي مشاكل خلال اليوم الأول لعملية القبول.

هذا، وقد شهدت أنظمة الجامعة انسيابية في دخول الطلبة وتسجيلهم عبر الموقع الرسمي لجامعة الكويت، حيث استعدت الجامعة لعملية القبول من خلال تحديث أنظمتها لتواكب أعداد الطلبة المتقدمين للجامعة.



وفي هذا السياق، أكد القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.مشعل الغربللي، خلال جولته في صالة القبول بالشويخ، أنه تم فتح نظام القبول أمام خريجي الثانوية العامة للالتحاق بكليات جامعة الكويت صباح أمس الأحد حتى 27 الجاري، موضحا أن الفئات التي يسمح لها بالتقديم عن طريق «الأونلاين» هم الطلبة الكويتيون وأبناء الكويتيات ومواطنو مجلس التعاون والمقيمون بصورة غير قانونية وخريجو المدارس الأمريكية والإنجليزية المتوقع تخرجهم.



وأوضح د.الغربللي أن باقي الفئات المشمولة بالقبول من غير الكويتيين سيكون تقديمهم في صالة القبول خلال الفترات التي حددتها عمادة القبول والتسجيل حسب كل فئة، موضحا أن إعلان أسماء المقبولين سيكون بعد إغلاق باب التقديم بتاريخ 27 الجاري عن طريق وسائل التواصل ونظام القبول بالجامعة، بالإضافة إلى إرسال رسائل للطلبة الذين لديهم نواقص في القبول.