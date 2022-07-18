القاهرة - ناهد إمام



أكدت وزيرة التعاون الدولي د.رانيا المشاط أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه ريادة الأعمال في مجال مكافحة التغيرات المناخية وتطوير التقنيات الناشئة التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن الانبعاثات الضارة، ودعم جهود النمو الشامل والمستدام، موضحة أن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27) المقرر عقده في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، سيشهد انعقاد «يوم الشباب» من بين الفعاليات وهو ما يعزز فرص التعاون بشأن تعزيز دور الشباب والمبتكرين ورواد الأعمال للتكامل مع الجهود التي تقوم بها الحكومات والمجتمع الدولي بشأن التحول الأخضر.



جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع مسؤولي شركة غوغل العالمية، وشركة «ميتا» المالكة لفيسبوك، لبحث التعاون المشترك في مجال تعزيز دور الشركات الناشئة في مكافحة التغيرات المناخية، وذلك في إطار استعدادات لمصر لرئاسة واستضافة مؤتمر COP27، بالإضافة إلى استخدام البيانات في تحقيق التنمية، ودعم الابتكار والشركات الناشئة من خلال الشراكات الدولية.