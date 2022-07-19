عبدالكريم أحمد



دعا المحامي محمد جدعان إلى التيقظ والحذر عند الشراء أو التعامل التجاري مع المواقع الإلكترونية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي.



ولفت جدعان إلى كثرة عمليات النصب والاحتيال بعمليات البيع في المنصات الإلكترونية خلال الآونة الأخيرة، مشددا على ضرورة عدم الوثوق بأي موقع أو حساب مجهول، والحذر ممن ينتحل صفة الغير.



وأوضح أنه في حالة التعرض لأي خلاف تجاري مع موقع أو حساب مرخص تجاري فإنه يمكن تقديم شكوى لدى إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة، وإذا كان غير مرخص فإن الشكوى تقدم إلى نيابة الشؤون التجارية مع ضرورة الحضور لتقديمها، وإذا كان مجهولا وغير مرخص فإنها تقدم إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية.



ودعا جدعان الى ضرورة أخذ فاتورة عند الشراء من المواقع الإلكترونية أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.