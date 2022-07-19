محمد الجلاهمة



أحال رجال أمن الاحمدي الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات مواطنا وأرفق في ملف الإحالة مسدس 9 ملم و4 طلقات وحبوب مخدرة وحشيش وميزان حساس الى جانب ادوات تعاطي مخدرات، فيما زعم المواطن ان المضبوطات للاستخدام الشخصي ولكن لم يبرر سبب وجود ميزان حساس ومبلغ مالي، ومن المقرر ان يخضع المواطن وهو في العقد الرابع لتحقيقات اضافية.

وبحسب مصدر امني، فإن احدى دوريات الأمن وخلال جولة لها في منطقة ام الهيمان اشتبهت في طريقة سير شخص بمركبته، حيث تم الطلب منه التوقف، وبعد مماطلة وتظاهره بعدم الانتباه جرى توقيفه، وتبين انه في حالة غير طبيعية ليتم اخضاعه للتفتيش والعثور على المضبوطات.



من جهة اخرى، تمكن رجال أمن مخفر شرطة السالمية من ضبط وافد هندي بعد الاشتباه به، وتبين انه في حالة غير طبيعية، وبالاستعلام تبين انه مطلوب للتحقيق على ذمة قضية شروع في قتل بمنطقة السالمية، وجرى تسليمه الى الجهة التي تطلب التحقيق معه.