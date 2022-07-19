عبدالله قنيص



شهدت منطقة الجهراء أمس مشاجرة دامية أطرافها 5 أشخاص أسفرت عن إصابات جسيمة بـ 3 من أطرافها، أحدهم أودع العناية المركزة في مستشفى الجهراء وذلك على خلفية كسر أسنان وسقوط بعضها وجرح قطعي في الرأس بطول 10 سم، فيما احتجز بقية اطراف المشاجرة غير المصابين في مخفر شرطة الجهراء في قضية حملت تصنيف جنايات برقم 31/2020، فيما عزا المتشاجرون أسباب المشاجرة والتي وقعت مقابل مطعم شهير في منطقة الجهراء، الى مزاعم بإتلاف مركبة اميركية.



وحول تفاصيل الواقعة، قال مصدر امني ان عمليات وزارة الداخلية وفيما تشير الساعة الى التاسعة والنصف، تلقت بلاغا بمشاجرة وإصابة مقابل مطعم في الجهراء، وعلى الفور انتقلت الى موقع البلاغ دورية امن، حيث تبين ان المشاجرة بين طرفين، الأول هم 4 شبان من غير محددي الجنسية وجميعهم من عائلة واحدة وشخص آخر يحمل الجنسية الخليجية، كما تبين لرجال الأمن أن هناك دماء غزيرة تغطي فم ورأس البدون وكذلك الشخص الخليجي ليتم نقل المصابين الى العلاج.



وأضاف المصدر: تم توقيف غير المصابين وهم 3 شبان (22 و26 و28 عاما) فيما المصاب البدون يبلغ من العمر 34 عاما والخليجي 35 عاما.



واردف المصدر: انتقل رجال الامن الى مستشفى الجهراء حيث تلقى المصابون العلاج، حيث افاد الاطباء بأن البدون بحاجة الى ان يدخل بصورة عاجلة الى غرفة الانعاش، وتم تسليم رجال الامن تقريرا طبيا خاصا بالبدون تضمن جرحا قطعيا في الرأس بطول 10 سم وسقوط اسنان وخفس بعظام الجمجمة اما الخليجي فتضمن تقريره الطبي جرح قطعي بطول 3 سم بفروة الرأس.



وأشار المصدر الى ان غير المصابين قالوا ان سبب المشاجرة قيام الخليجي بإتلاف مركبة احدهم حسب زعمهم.