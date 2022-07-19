أحمد خميس ـ مبارك التنيب



كشفت الإحصائية الصادرة عن شرطة النجدة خلال الفترة من 10 وحتى 16 الجاري عن تسجيل 836 مخالفة مرورية وتنفيذ 506 عمليات أمنية ومرورية، وضبط وتحويل الأشخاص والمركبات المطلوبين إلى جهات الاختصاص الى جانب التعامل مع العديد من المشاجرات في مختلف المناطق.



وقال بيان بهذا الخصوص ان حملات الإدارة العامة لشرطة النجدة والتي تنفذها بمختلف المناطق لفرض الأمن وضبط المخالفين والمطلوبين للقانون، تم خلالها فض 17 مشاجرة وضبط شخص مطلوب بحكم جزائي وشخص إلقاء القبض و40 شخصا متغيبا و37 شخصا لانتهاء الإقامة و49 شخصا بدون إثبات رسمي.



كما تم ضبط وتحويل 7 أشخاص لحيازة مواد يشتبه في انها مخدرة وشخص بحالة سكر و12 مركبة مطلوبة قضائيا و23 حادثا مروريا الى جهات الاختصاص وأسفرت الحملات عن تسجيل 836 مخالفة مرورية متنوعة وتنفيذ 506 عمليات أمنية ومرورية.



من جهة أخرى، أعلنت الادارة العامة للعلاقات العامة والتوجيه المعنوي في وزارة الداخلية في بيان لها عن تمكن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط 22 مخالفا لقانون الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات خلال حملة أمنية على عدد من المناطق.



وتمت إحالتهم الى جهات الاختصاص، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.