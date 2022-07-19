احتفظ فيلم المغامرة والحركة (ثور: لاف آند ثاندر) «ثور: الحب والرعد» بصدارة إيرادات السينما في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني مسجلا 46 مليون دولار.



والفيلم بطولة كريس هيمسورث وناتالي بورتمان وكريستيان بيل ومن إخراج تايكا وايتيتي.



واحتفظ فيلم الرسوم المتحركة (مينيونز: ذا رايز أوف جرو) «التوابع: صعود جرو» بالمركز الثاني مسجلا 26 مليون دولار.



وجاء في المركز الثالث الفيلم الدرامي الجديد (هوير ذا كوردادس سينج) محققا 17 مليون دولار.



والفيلم بطولة ديزي إدجار جونز وهاريس ديكنسون وديفيد ستراثيرن ومن إخراج أوليفيا نيومان.



وتراجع فيلم الإثارة والدراما (توب جان: مافريك) من المركز الثالث إلى المركز الرابع مسجلا 12 مليون دولار.



والفيلم بطولة توم كروز وجينيفر كونلي ومايلز تيلر ومن إخراج جوزيف كوزينسكي.



وتراجع فيلم (إلفيس) من المركز الرابع إلى المركز الخامس مسجلا إيرادات بلغت 7.6 ملايين دولار.



والفيلم الذي يدور حول ملك موسيقى الروك آند رول من بطولة أوستن بتلر وتوم هانكس وأوليفيا ديجونج وإخراج باز لوهرمان.