ألقت شرطة نيويورك القبض على ديكلين لوبر، نجل المطربة الأميركية سيندي لوبر، في مانهاتن، إثر العثور عليه في مقعد السائق داخل سيارة مسروقة.



وقالت الشرطة إنها لاحظت توقف سيارة موديل 2014 في مكان مخالف بتقاطع شارع دبليو 140 مع برودواي في هاملتون هايتس فجر الخميس الماضي. وأضافت أنه بعد إجراء فحص عبر الكمبيوتر تبين لهم أن السيارة مسروقة.



وألقي القبض على الشاب البالغ من العمر 24 عاما، حيث نسب إليه اتهام باستخدام مركبة دون تصريح، وفقا لما أوردته صحيفة «نيويورك ديلي نيوز».



يشار إلى أن ديكلين هو الابن الوحيد لسيندي لوبر، الفائزة بجائزة غرامي، وزوجها ديفيد ثورنتون. وهو مغني راب، تحت اسم «ديكس لوبر».