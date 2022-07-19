

في حادثة فيها قدر كبير من الغرابة والإثارة، استيقظت امرأة أميركية في ولاية ويست فيرجينيا بعد أن أمضت عامين في الغيبوبة.



وقد وجهت واندا بالمر، وفق صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية فور إفاقتها من الغيبوبة، الاتهام إلى شقيقها بأنه هو من هاجمها في مسكنها بمدينة كوتادجفيل بولاية ويست فيرجينيا في يونيو عام 2020.



وكانت الشرطة الأميركية قد عثرت على واندا البالغة 51 سنة مصابة بجروح خطيرة نتيجة استخدام بلطة أو فأس، حيث أوضحت التحقيقات أنها تعرضت لاعتداء بصورة قد تفضي للموت، دون أن تتمكن من التعرف على الجاني.



وقالت تقارير إعلامية إن الشرطة ألقت القبض على شقيق المجني عليها ويدعى دانيال بالمر، حيث وجهت له تهمة «الشروع في القتل».



وأشارت الشرطة إلى أنه رغم تحسن حالة واندا لكنها لا يمكنها إجراء محادثة طويلة معها، حتى يتم التمكن من معرفة ملابسات الهجوم ودوافعه.