أعلن مسؤولون في الجمارك الماليزية أنهم ضبطوا مجموعة من أجزاء حيوانات نادرة تقدر قيمتها بـ 18 مليون دولار ويعتقد أنها مهربة من افريقيا، تشمل أنياب فيلة وقرون حيوانات وحيد القرن وحراشف آكل النمل الحرشفي.



وأحبطت السلطات محاولة تهريب في 10 يوليو عندما اكتشفت شحنة غير مشروعة في ميناء كلانغ على الساحل الغربي لماليزيا، مخبأة في حاوية مع أخشاب.



وقال رئيس هيئة الجمارك زازولي جوهان إن الشحنة شملت ما يقدر بحوالى ستة آلاف كيلوغرام من أنياب الفيلة، وهي أكبر عملية ضبط منفردة لعاج الأفيال في ماليزيا.



وتضمنت الشحنة أيضا 29 كيلوغراما من قرون وحيد القرن و100 كيلوغرام من حراشف آكل النمل الحرشفي و300 كيلوغرام من جماجم حيوانات وعظام أخرى، كما أوضح المسؤول في مؤتمر صحافي.



وأشار إلى أن قيمة هذه الشحنة تقدر بحوالي 18 مليون دولار، مضيفا أنه يعتقد أنها جاءت من افريقيا دون إعطاء مزيد من التفاصيل مكتفيا بالقول إن ماليزيا ليست الوجهة النهائية للشحنة.