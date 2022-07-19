عبدالعزيز الفضلي



أبرم الوكيل المساعد للقطاع المالي بوزارة التربية يوسف النجار عقد أعمال النظافة لمدارس ومباني منطقة الفروانية التعليمية مع الشركة المختصة وبمبلغ إجمالي مقداره 443 ألفا و726 دينارا ولمدة 3 سنوات وللفترة المسائية فقط.



ونص العقد الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه على أن «الطرف الأول يلتزم بأن يدفع للطرف الثاني مبلغا وقدره: 443 ألفا و726 دينارا و100 فلس نظير قيامه بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها طبقا للشروط المنصوص عليها في مستندات العقد، ولمدة 36 شهرا تبدأ من تاريخ توقيع العقد، ويحق للطرف الأول تجديد العقد لمدة مماثلة بذات الشروط والأسعار المتفق عليها ودون أدنى اعتراض من الطرف الثاني بعد إخطاره كتابة وبعلم الوصول برغبة الطرف الأول في تجديد العقد، وذلك قبل انتهاء مدته بشهرين».