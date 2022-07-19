انطلق برنامج التدريب العملي الميداني الأول لطلبة دبلوم القانون في كلية القانون الكويتية العالمية، والذي يهدف لتزويد المجتمع بالمساعدين القانونيين المؤهلين بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص، صرح بذلك عميد كلية القانون الكويتية العالمية د.فيصل الكندري.



وقال الكندري إن الكلية تسعى لزيادة الحصيلة القانونية لطلبة الدبلوم من خلال تدريبهم ميدانيا في جهات حكومية وخاصة خلال الفصل الصيفي بواقع دراسة مقرر «تدريب عملي ميداني» في كل سنة دراسية، وذلك لتعزيز المهارات العلمية والعملية لدى الطلبة لمزاولة المهنة قبل التخرج.



وبادرت كلية القانون الكويتية العالمية بالتعاون مع عدة جهات في القطاعين الحكومي والخاص لاستقبال تدريب طلبة برنامج دبلوم القانون ميدانيا خلال الفصل الدراسي الصيفي 2021-2022، حيث بلغ الجهات 14 جهة، وهي: الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، ديوان المحاسبة، الإدارة العامة للتحقيقات، إدارة الفتوى والتشريع، وزارة العدل، مركز الكويت للتحكيم التجاري، الهيئة العامة للقوى العاملة، بلدية الكويت، مجلس الأمة، والبنوك (الخليج، الأهلي الكويتي، وربة، التجاري، البحرين والكويت).