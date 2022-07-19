آلاء خليفة



أعلنت مجموعة مستجد - الولايات المتحدة الأميركية - عن إقامة اللقاء التنويري السنوي للطلبة المستجدين اليوم الثلاثاء، في قاعة الراية الساعة 7 مساء.

ودعا رئيس مجموعة «مستجد» خالد الهدهود، الطلبة المقبولين إلى حضور اللقاء التنويري الاستفادة من فعالياته وضيوفه، لتهيئتهم في مشوارهم الجديد، وأضاف الهدهود أن اللقاء سيكون فريدا من نوعه حيث سيقيم عدة فقرات، علما أن اللقاء سيشمل أيضا تواجد «بوثات» لجميع مناطق الولايات المتحدة ليقابل الطلبة المستجدين ممثلي مناطقهم، إضافة إلى «بوثات» خاصة لتصديق القبول والتقديم على الفيزا والسكن.