صرح أمين الصندوق والمدير التنفيذي للاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالسلام المطرفي، بأن صرف مستحقات الطلبة بمكافأتي التخصص النادر والتفوق يعد إنجازا كبيرا للاتحاد، حيث إن توقف الصرف كان منذ ثلاث سنوات وبفضل الله ثم بجهود أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد والتعاون المثمر والبناء من قبل المسؤولين بدءا من وزير التربية ووزير التعليم العالي د.علي المضف، ومدير عام الهيئة د.جاسم الأنصاري، ونائب المدير العام للشئون الإدارية والمالية د.حسن الفجام، وعميد شؤون الطلبة د.عبدالكريم العريعر، ووصولا إلى الإدارة المالية، كل هذه الجهود مجتمعة قد أثمرت حل هذه المشكلة وتمت عملية الصرف بحمد الله تعالى.



وأوضح المطرفي أن تأخر عملية الصرف كان بسبب عجز الميزانية، وتم الاتفاق بين الاتحاد ومسؤولي الهيئة على إجراء عملية الصرف بشكل تدريجي وتم بالفعل صرف مكافآت التفوق لطلبة الكليات عن الفصل الصيفي 2019/2020 والفصل الأول 2020 /2021، أما مكافأة التخصص النادر للكليات فقد تم صرف الفصل الثاني والصيفي 2020 /2021 فقط.



وفيما يتعلق بمستحقات مكافأتي التفوق والنادر بالمعاهد فقد تم صرف الفصل الثاني 2019/2020 والفصلين الأول والثاني 2020 /2021، بالإضافة إلى 2021/ 2022 للتفوق، وجار العمل بمكافأة التخصص النادر لمعهد الطاقة للفصل الأول 2021 /2022، مشيرا إلى أن هناك 800 اسم تم تحويل مستحقاتهم للبنوك لكن تم استرجاعها بسبب تجميد حسابات الطلبة وسيتم الإعلان عن أسمائهم بموقع الهيئة لمراجعة عمادة شؤون الطلبة لتفعيل حساباتهم المجمدة تمهيدا لعملية الصرف.