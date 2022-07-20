الدوحة - فريد عبدالباقي



علمت «الأنباء» من مصادر خاصة، أن هناك اتجاها لدى الاتحاد القطري لكرة القدم بسحب ملف تنظيم بطولة كأس أمم آسيا «2027»، وذلك في حال إسناد مهمة تنظيم النسخة المقبلة من بطولة آسيا «2023».



وكانت اتحادات قطر والسعودية والهند وإيران قد تقدمت بملفات تنظيم بطولة آسيا «2027»، حيث لم يسبق للمملكة ولا الهند استضافة البطولة القارية، فيما استضافتها قطر وإيران 4 مرات مناصفة بين الدولتين، علما أن أوزبكستان انسحبت من سباق الاستضافة في يناير 2021. ومن المقرر أن يتم إعلان الدولة الفائزة باستضافة كأس آسيا المقررة عام 2027 بين شهري مارس وأبريل المقبلين خلال اجتماع كونغرس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وسط مشاركة 47 عضوا. وكشف الاتحاد القاري، عن أسماء الدول التي تقدمت بطلب رسمي لاستضافة بطولة كأس آسيا 2023، وأوضح أن كلا من قطر وأستراليا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا، تقدمت بطلب رسمي لاستضافة البطولة.



وحدد الاتحاد 31 أغسطس المقبل موعدا نهائيا لتقديم المستندات الخاصة بهذه الطلبات لتقييمها، قبل اختيار وإعلان الدولة المضيفة للبطولة المكونة من 24 فريقا من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد في 17 أكتوبر المقبل.



من جانب آخر، مازال ملف المحترف الكولومبي بنادي الريان خاميس رودريغيز حائرا حتى الآن، حيث لم يحسم اللاعب مسألة رحيله خلال هذا الصيف أو الاستمرار، لاسيما أن عقده ممتد لموسمين قادمين. ورفض خاميس فكرة اللعب في دوريات أميركا الجنوبية، مفضلا العودة إلى أوروبا حال اتخذ قرارا بالرحيل عن الريان. ولم يشارك النجم الكولومبي مع الريان خلال منافسات دوري أبطال آسيا التي أقيمت منافساتها في العاصمة السعودية الرياض بنظام التجمع بداعي الإصابة، والتي نجح خلالها فريق الريان في بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه والتي ستقام منافساتها في فبراير المقبل.