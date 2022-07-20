القاهرة - سامي عبدالفتاح



توج منتخب مصر لكرة اليد بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية على التوالي والثامنة في تاريخه بعد أن اكتسح منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 37-25، في المباراة النهائية على صالة د.حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.



ويأتي هذا الانجاز بعد أسابيع قليلة من الفوز بفضية دورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت في الجزائر، وحققت خلالها الرياضة المصرية نتائج مبهرة. وينفرد المنتخب المصري الآن بالمركز الثاني في عدد البطولات الأفريقية خلف منتخب تونس المتصدر برصيد 10 ألقاب.



ورغم وجوده في مهمة دولية بألمانيا الا ان الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص على تهنئة المنتخب بعد الفوز بالبطولة.



ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي عبر «فيسبوك» رسالة التهنئة التي ورد فيها: «أود أن أشيد بالأداء البطولي والرجولي لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة، وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني، حيث بات منتخب مصر لكرة اليد يسجل العديد من الإنجازات المتتالية للرياضة المصرية، ويسعد الجماهير المصرية بأدائه وعزيمته وفوزه في مختلف المنافسات، حتى أصبح واحدا من كبار منتخبات العالم في اللعبة».



وكان المنتخب المصري قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على تونس في الدور قبل النهائي بنتيجة 29-27.



وبذلك تأهلت 5 منتخبات للمشاركة في بطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها في پولندا والسويد، مطلع العام المقبل، وهي مصر والرأس الأخضر والمغرب وتونس والجزائر.



وقاد المنتخب المصري للقب الأفريقي، المدرب الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، الذي تعاقد الفراعنة معه منذ 3 سنوات.



ونجح في قيادة المنتخب المصري لحصد بطولة أمم أفريقيا في نسختي تونس 2020 ومصر 2022، كما حقق مع الفريق المركز السابع في بطولة العالم التي استضافتها مصر مطلع العام الماضي بعد أداء مميز أمام المنتخب الدنماركي والذي توج باللقب العالمي.



الدوري المصري



وكروياً، تعادل الاتحاد السكندري مع ضيفه المصري البورسعيدي بدون أهداف، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة 25 من الدوري الممتاز. ورفع الاتحاد رصيده بقيادة مدربه عماد النحاس إلى 29 نقطة في المركز الحادي عشر، بفارق نقطة عن المصري صاحب المركز الثاني عشر.



وحصد إنبي فوزه الأول مع مدربه البرتغالي جورفان فييرا على حساب مصر المقاصة بنتيجة 2-0، في الجولة ذاتها على ملعب الكلية الحربية. ورفع إنبي رصيده إلى 30 نقطة في المركز العاشر، وتجمد رصيد المقاصة بقيادة مدربه عيد مرازيق عند 14 نقطة، فيما تعادل فريقا فاركو وإيسترن كومباني 1-1.