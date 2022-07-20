اقتحمت سيدات المغرب التاريخ، وبات منتخبهن لكرة القدم على بعد خطوة واحدة من تحقيق إنجاز غير مسبوق بعدما بلغ نهائي كأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها على أرضه، بتجريده منتخب نيجيريا من اللقب بفوزه عليه 5-4 بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.



وكان منتخب «سيدات الأطلس» أضحى أول منتخب عربي يتأهل إلى نهائيات كأس العالم للسيدات، بعد عبوره إلى الدور نصف النهائي إثر تغلبه على بوتسوانا 2-1 في ربع النهائي. وتقام النسخة المقبلة من كأس العالم للسيدات بين 20 يوليو و20 أغسطس 2023 في نيوزيلندا وأستراليا.



واستفادت المغربيات من عاملي الأرض والجمهور على أكمل وجه، ليصنعن المفاجأة ضد المنتخب النيجيري صاحب الباع الطويل في المسابقة بعدما توج باللقب 11 مرة في 13 نسخة منذ انطلاقها عام 1991.



وأمام أكثر من 45 ألف متفرج في العاصمة الرباط، تقدم منتخب «النسور الممتازة» أولا عبر لاعبة ليفانتي الإسباني ياسمين لمرابط بالخطأ في شباك بلادها (62)، وأدركت سناء المسعودي التعادل بعد أربع دقائق. وفي ركلات الترجيح، تألقت الحارسة خديجة الرميشي على نحو لافت بتصديها لتسديدة، ثم نجحت لاعبة توتنهام الإنجليزي روزيلا العيان في تنفيذ ركلتها بنجاح، ليطلق آلاف المغاربة العنان لاحتفالاتهم. وتواجه سيدات المغرب في النهائي نظيراتهن في منتخب جنوب إفريقيا السبت المقبل، بعد تغلبه على زامبيا بهدف دون رد.