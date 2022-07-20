افتتح القطري معتز برشم والمغربي سفيان البقالي رصيد العرب في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية، بتتويجهما بذهبيتي الوثب العالي وسباق 3 آلاف متر موانع تواليا. وحقق البطلان العربيان إنجازا غير مسبوق، فبرشم توج باللقب العالمي للمسابقة للمرة الثالثة تواليا، حيث لم يسبق لأي رياضي أن فعلها في الوثب العالي، فيما وضع البقالي حدا لهيمنة كينية استمرت 15 عاما على سباق 3 آلاف متر موانع، بعدما كان فعلها في الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف الماضي عندما أصبح أول عداء غير كيني يتوج باللقب منذ عام 1980.



وبات برشم البالغ من العمر 31 عاما وصاحب ثاني أفضل رقم في التاريخ (2.43 م) حققه في الخامس من سبتمبر 2014 في بلجيكا، وثالث رياضي عربي يحتفظ باللقب ثلاث مرات متتالية. وقال برشم: «الحمدالله هذا انجاز لم يأت من فراغ، صراحة الأشهر الثمانية الأخيرة كان هناك عمل وجهد كبير جدا كلل بالنجاح»، مضيفا ان المنافسة كانت صعبة وقوية ولكن تركيزي على نفسي كان عاليا ولم أشعر بالضغط وكنت على أتم الاستعداد للقب. وأضاف البقالي (26 عاما) اللقب العالمي إلى الأولمبي منهيا الهيمنة الكينية على المسافة، مؤكدا مرة أخرى أنه «ملك» السباق واضعا حدا لسيطرة الكينيين عليه لمدة 15 عاما. وقطع البقالي مسافة السباق بزمن 8:25.13 دقائق متقدما على وصيفه في الألعاب الاولمبية الإثيوبي لاميشا غيرما (8:26.01 د) والكيني كونسيسلوس كيبروتو حامل لقب الدوحة 2019 (8:27.92 د).



وقال البقالي: «تتويجي يعود الى عمل قوي ومتواصل منذ سنين، بعد تتويجي في الألعاب الأولمبية كنت عازما على المجيء الى يوجين من اجل التتويج باللقب العالمي ونجحت في ذلك».



إلى ذلك، أحرزت البطلة الأولمبية الفنزويلية يوليمار روخاس لقبها العالمي الثالث تواليا في الوثبة الثلاثية، محققة سادس أفضل وثبة في التاريخ (15.47 م).



كما توجت البلجيكية نفيساتو تيام باللقب العالمي في مسابقة السباعية للمرة الثانية بعد عام 2017.



وأحرزت البطلة الأولمبية المزدوجة الكينية فايث كيبييغون ذهبية ثانية في بطولة العالم بعد تتويجها المشوق في سباق 1500 م في يوجين. وتوجت الإثيوبية غوتايتوم جبريسيلاسي بذهبية سباق الماراثون بزمن 2:18:11 ساعة محققة رقما قياسيا جديدا للبطولة.