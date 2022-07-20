أعلن الاتحاد الياباني لألعاب القوى أمس إصابة 4 أعضاء جدد من وفده إلى مونديال يوجين، بمن فيهم العداء يوكي كويكي، بفيروس كوفيد-19، لترتفع حصيلة المصابين إلى 15 شخصا. ومن بين هذه الحالات الـ 4 الجديدة مسؤول و3 رياضيين، بينهم العداء يوكي كويكي حائز الميدالية البرونزية في سباق 4 مرات 100م في مونديال 2019، ما اضطره للانسحاب من سباق 200م. أما الحالات الـ 11 السابقة التي تم الإعلان عنها يوم الإثنين ونهاية الأسبوع الماضي، فشملت ثلاثة متسابقين في الماراثون، والمدرب الرئيسي للفريق الياباني، و3 مدربين آخرين، و4 موظفين.