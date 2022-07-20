الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن استضافة ستاد لوسيل، لقاء كلاسيكو الكرة القطرية العربي والريان في الجولة الثانية من دوري نجوم QNB للموسم الجديد 2022-2023. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الـ7:40 مساء الخميس 11 أغسطس المقبل، إيذانا بافتتاح ستاد لوسيل المونديالي واكتمال الملاعب الثمانية المستضيفة لكأس العالم قطر 2022،



ويعد ستاد لوسيل جوهرة التاج أكبر ملاعب مونديال قطر 2022، إذ تبلغ طاقته الاستيعابية 80 ألف متفرج، وسيحتضن المباراة النهائية لكأس العالم 2022 في 18 ديسمبر المقبل.



وكان الرئيس التنفيذي لكأس العالم FIFA قطر 2022 ناصر الخاطر، قد كشف عن جاهزية ستاد لوسيل بعد اكتمال العمل فيه كآخر الملاعب التي تم إنجازها لاستضافة البطولة.



وقال إن ملعب لوسيل بات جاهزا لاستضافة أي مباراة ودية أو رسمية وقد تم تجهيزه بأفضل صورة للحدث الكبير، معتبرا اكتماله بمنزلة اكتمال كل التحضيرات للمونديال.