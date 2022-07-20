أعلن نادي بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم العشرة الماضية، غياب لاعب وسطه الدولي ليون غوريتسكا لعدة أسابيع عقب خضوعه لجراحة في ركبته اليسرى.



ويغيب الدولي الألماني البالغ 27 عاما مع انطلاق منافسات «البوندسليغا» عن صفوف العملاق البافاري الذي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة مضيفه إينتراخت فرانكفورت في 5 أغسطس المقبل.



ولم يحدد بايرن مدة غياب غوريتسكا حيث من المرجح أن تمتد «من 6 حتى 8 أسابيع»، حسب قناة سكاي.



وأفاد الطاقم الطبي لبايرن في بيان مقتضب نشر على موقع النادي بانه «اكتشف حالة غير طبيعية في الركبة اليسرى»، والتي «تم التخلص منها بالتنظير».



ويعاني غوريتسكا الذي فرض نفسه أساسيا في التشكيلة البافارية من لعنة الإصابات، اذ غاب لعدة أشهر في الموسم الماضي عن المستطيل الأخضر بسبب مشاكل في الركبة.



ومن المرجح أن يعوض النادي البافاري غياب اللاعب الدولي (44 مباراة، 14 هدفا) بالوافد الجديد من أياكس أمستردام الهولندي راين خرافنبرخ، فيما تشير وسائل إعلام ألمانية إلى إمكانية تدعيم بايرن خط وسطه بالتعاقد مع النمساوي كونراد لايمر من لايبزيغ.



إلى ذلك، خسر بوروسيا دورتموند، وصيف بطل الدوري الألماني لكرة القدم، جهود مهاجمه الجديد الدولي العاجي سيباستيان هالر قبل أن يخوض حتى مباراة رسمية واحدة بألوان الفريق، وذلك بعد اكتشاف إصابته بسرطان في الخصية، وفق ما أفاد النادي. وقال دورتموند في بيان «تم اكتشاف ورم في الخصيتين» بعد «فحوص طبية مكثفة»، موضحا أن المهاجم البالغ 28 عاما «عانى من توعك بعد تمارين صباح الاثنين» في باد راغاز في سويسرا حيث يتحضر الفريق للموسم الجديد.