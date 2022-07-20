تمكن نادي توتنهام أمس من إبرام تعاقده مع المدافع جد سبينس، وقال توتنهام، في بيان على موقعه الرسمي: «يسعدنا الإعلان عن توقيع مع سبينس، قادما من صفوف ميدلزبره»، مضيفا وقع الظهير الأيمن على عقد مع النادي يستمر حتى عام 2027.



يبلغ جد سبينس 21 عاما، وبدأ مسيرته الكروية ضمن شباب فولهام، قبل أن ينضم إلى ميدلزبره عندما بلغ 17 عاما في يوليو 2018.



ولعب جد سبينس مع نوتنغهام فورست على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد في 2021-2022 وتمتع بفترة ناجحة للغاية هناك، حيث شارك في 46 مباراة وسجل 3 أهداف.



ونجح توتنهام هذا الصيف أيضا في التعاقد مع ريتشاليسون، وإيف بيسوما، وكليمنت لينغليه، وفرايزر فوريستر، وإيفان بريسيتش.