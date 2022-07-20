خديجة حمودة ووكالات



استقبل الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في مطار العاصمة بلغراد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وصل صربيا قادما من ألمانيا.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن زيارة الرئيس السيسى إلى بلغراد تشهد عقد مباحثات مكثفة مع نظيره الصربي، بالإضافة إلى مقابلة رئيس البرلمان الصربي، وذلك لبحث آليات تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلا عن النظر في سبل التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي.



ويتخلل الزيارة عدد آخر من الأنشطة المكثفة للرئيس السيسي، وعلى رأسها إلقاء كلمة في جامعة بلغراد تتضمن التركيز على مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تعظيمها، فضلا عن استعراض محددات السياسة المصرية تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية المعاصرة.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع ألمانيا، والتي تمثل ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.



جاء ذلك خلال استقبال السيسي امس وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في برلين للتباحث حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الأوضاع في أوكرانيا وتداعياتهـــا الاقتصاديـــة السلبية على المستوى العالمي، إلى جانب مستجدات جائحة كورونا، وكذلك ظاهرة تغير المناخ في ظل انعقاد «حوار بيترسبرغ» واستضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ في شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أعرب في هذا الإطار عن التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الألماني خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع في كل من شرق المتوسط وليبيا وسورية واليمن، حيث أكد الرئيس السيسي في هذا الصدد أنه لا سبيل لتسوية تلك الأزمات إلا من خلال الحلول السياسية، بما يحافظ على وحدة أراضي الدول وسلامة مؤسساتها الوطنية، ومن ثم يوفر الأساس الأمني اللازم لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومحاصرة عناصرها للحيلولة دون انتقالهم إلى دول أخرى بالمنطقة. من جانبها، رحبت وزيرة الخارجية الألمانية بزيارة الرئيس السيسي إلى برلين، مؤكدة أنها ستسهم في دعم مسيرة العلاقات بين البلدين على نحو بناء وإيجابي، خاصة في ظل التزام الحكومة الألمانية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات، مشيدة في هذا الصدد بجهود الرئيس لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر والمنطقة بأسرها، مع الإعراب عن دعم بلادها لتلك الجهود. وأعربت الوزيرة الألمانية عن تطلع بلادها لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط، وذلك في ضوء الثقل السياسي المصري في محيطها الإقليمي، مشيدة في هذا السياق بالجهود التي تبذلها مصر لدعم مساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة.