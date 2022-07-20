القاهرة - ناهد إمام



أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بنجاحات المصريين في مختلف المجالات، ومن بينها المجال الرياضي.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزيرة الهجرة بالمدربة ياسمين أمين، لتهنئتها بما حققته من إنجازات بارزة مع فريق ذوي القدرات الخاصة بولاية (تكساس) الأميركية، خلال المنافسات الخاصة بهم، لتصبح أول مدربة مصرية وعربية تفوز بجائزة مدرب العام لأولمبياد ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم.



وقالت وزيرة الهجرة «إن كل نجاح لأبنائنا بالخارج يضاف إلى رصيد قوتنا الناعمة، ويدعم صورة المصريين ونجاحاتهم في مختلف المجالات».



من ناحيتها، أوضحت ياسمين أمين أن إنجازها جاء تكليلا لمثابرة وسعي دؤوب مع فريق «بلانو تكساس» لذوي القدرات الخاصة، حيث تم اختيارها أحسن مدرب خلال العام 2022، بعد نجاحها بإحراز نتائج مبهرة مع فريقها خلال العام، برغم تداعيات وباء كورونا المستجد، لتحقق نجاحاتها بشكل تطوعي مع ذوي القدرات الخاصة.



وعن بداية رحلتها، أوضحت ياسمين أمين أنها وصلت إلى الولايات المتحدة في عام 2019 «فيزا طالب دولي» تخصص تربية خاصة، حتى حصلت على درجة الماجيستير، مضيفة أنها شاركت مع المنتخب المصري في سباحة المسافات الطويلة، وبشكل خاص سباحة الزعانف، مشيرة إلى أنها عملت على مدار 12 عاما مع ذوي القدرات الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.



ولفتت ياسمين إلى أنها درست فنون السباحة بشكل خاص، وبعد المرور بعدة اختبارات حصلت على الاعتماد، لتبدأ في تدريب فريق من 42 سباحا من ذوي القدرات الخاصة، بمختلف تحدياتهم الذهنية والسلوكية والحركية.