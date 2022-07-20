القاهرة - مجدي عبدالرحمن



تحرك عدد من أعضاء مجلس النواب من خلال أدواتهم الرقابية لمطالبة الحكومة بإتاحة الإنترنت غير المحدود للمواطنين وخفض سعره لدعم سياسات التحول الرقمي، حيث تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، والتخطيط، بشأن ضرورة توفير خدمة الإنترنت غير المحدود وخفض سعره لدعم سياسات التحول الرقمي التي تقوم بها الدولة المصرية.



وقال محسب في طلبه، إن الدولة المصرية تحركت خلال السنوات الأخيرة بخطوات واسعة نحو التحول الرقمي للخدمات الحكومية بمختلف القطاعات بهدف تعزيز مفهوم الشمول المالي في المجتمع المصري، وهي رؤية متميزة للغاية وتواكب التغيرات العالمية للاستفادة من التكنولوجيا بصورة أكبر.



من جانبه قال النائب أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب، إنه قدم اقتراح برغبة مطالبا رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن يتم تطبيق خدمة الإنترنت غير محدودة بمصر في ظل الاعتماد الأساسي على الخدمات الإلكترونية في مختلف الخدمات التعليمية والصحية والمصرفية والاقتصادية.



وأوضح عضو مجلس النواب، خلال طلب الاقتراح برغبة، أن العالم يعيش ثورة تكنولوجية، لاسيما في ظل التحول الرقمي، الذي هو أحد أهداف استراتيجية مصر 2030، كما انه في ظل التطور العلمي الهائل بمختلف بلدان العالم لابد من الارتقاء بالخدمات الإلكترونية في مختلف الخدمات التعليمية والصحية والمصرفية والاقتصادية، خاصة أن الانترنت غير المحدود أصبح خطوة مهمة وضرورة ملحة.