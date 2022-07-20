القاهرة - مجدي عبدالرحمن



قال النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المصريين في الخارج منذ قديم الأزل لديهم حنين كبير للوطن وعندما يخرج المصري من بلاده للبحث عن فرصة عمل أو مستقبل أفضل أو أيا كان الغرض يظل مرتبطا بمصر ارتباطا شديدا.



وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال برنامج تلفزيوني: اننا نتحدث مع أي مصري فهو يتحدث متى يعود لمصر مرة أخرى وهذا يؤكد مدى ارتباطه ببلاده.



وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: هناك 10 ملايين مصري في الخارج يعبرون عن مصر بشكل حقيقي، ونحن نوجه الشكر للجالية المصرية في ألمانيا الذين جاءوا من مقاطعات كثيرة لتحية الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته.