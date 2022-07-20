بيروت - عامر زين الدين



ترأس شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ د.سامي أبي المنى اجتماع الهيئة العامة للمجلس المذهبي في دار الطائفة، بحضور النائبين «التغيريين» مارك ضو وفراس حمدان حيث التقيا شيخ العقل قبل الجلسة، إضافة الى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي والنائب هادي أبوالحسن.



وأصدر مجلس الإدارة للمجلس بيانا أكد فيه على «أهمية اللقاء التشاوري الروحي الذي سيعقد برعاية سماحة شيخ العقل وبدعوة من ملتقى الأديان والثقافات وشبكة الأمان للسلم الأهلي في دار الطائفة، الأمر الذي يثبت الدور المحوري لهذه الدار في جمع اللبنانيين، وهو يأتي في مرحلة دقيقة على مختلف المستويات تستوجب أعلى درجات التلاقي والتعاون والحوار والتفاهم لمصلحة الوطن والمواطنين الذين يعانون أشد وأقسى الأزمات على اختلاف انتماءاتهم».



وحمل المجلس «مسؤولية مباشرة لكل من يعيق تشكيل الحكومة، بوضع الشروط والعراقيل غير آبه للمخاطر الناتجة عن أي تأخير، ويضع نواب الأمة أمام مسؤولياتهم الدستورية والوطنية لإنجاز استحقاق رئاسة الجمهورية بطريقة دستورية دون أي إبطاء، وبما يكفل وصول من هو قادر على تولي سدة الرئاسة ويتحمل مسؤولية إعادة لبنان الى المسار الصحيح داخليا وخارجيا لوقف الانهيار الكبير».



وتوجه إلى «المسؤولين بالدعوة الى الانصراف دون أي ذرائع إلى بت المسائل الحياتية الضرورية عبر مقاربة شاملة لكل الهموم المعيشية والاقتصادية، وإنجاز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإقرار خطة التعافي المطلوبة ومعالجة قطاع الكهرباء، والنظر في مطالب موظفي القطاع العام بجدية وعدل، وتقديم تصور حقيقي وفاعل لكيفية الاستفادة من الثروات الطبيعية، وعدم هدر المزيد من الوقت الذي يقتل الآمال الضئيلة بالإنقاذ».