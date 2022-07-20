بيروت ـ أحمد منصور



قال عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب مروان حمادة إن اقتحام القاضية غادة عون لمصرف لبنان إنما يصب في إطار الفلكلور والحملات الاستعراضية وحالة الجنون التي تحيط بالعهد وهذه الحاشية التي ما جلبت للبلد إلا الخراب والدمار والإفلاس، وأليس سيد هذا العهد من قال «إننا ذاهبون إلى جهنم»؟ فطوال عهده لم يكن صادقا إلا في هذه العبارة.



ولفت النائب حمادة، في بيان، إلى أن «حفلة الجنون التي قامت بها القاضية عون، إنما تزامنت مع مثول الموظف «الآدمي» والشفاف رئيس دائرة المناقصات جان العلية في قصر العدل، وهو الذي كشف المستور، ما أفقد رئيس الجمهورية وتياره وقاضيتهم عون صوابهم، فحاولوا القيام بهذا الاستعراض في مصرف لبنان، دون الاكتراث بتردداته السلبية على الموطنين كافة».



وخلص داعيا إلى «إجراء انتخابات رئاسية مبكرة حفاظا على البلاد والعباد، وما تبقى في هذا الوطن من مؤسسات، ودرءا للمزيد من الانهيارات ولتخفيف معاناة الناس وفقرهم».