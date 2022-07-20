بيروت - خلدون قواص



قال وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي نحن من دعاة الوحدة وليس من دعاة التقسيم، معتبرا أن «فترة تقسيم بيروت مرت وان شاء الله لن تعود، نحن مع العيش المشترك، والذي يؤدي إلى العيش المشترك هو تفاهم أهل بيروت وليس الى انقسامهم، القاعدة التي ارساها الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالنسبة الى بلدية بيروت يكون تكريسها بتفاهم أهل بيروت، ووحدة أهل بيروت وليس بتباعدهم وانقسامهم. بيروت واحدة، وتجمع اللبنانيين، ولا نرضى بتقسيمها».



واكد بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان أن كل الخطوات التي تقوم بها وزارة الداخلية تصب في مصلحة لبنان وحماية اللبنانيين، وحماية النظام اللبناني من كل ما يؤدي إلى تخريب السلم الأهلي، وتخريب العيش المشترك، وتخريب مجتمعاتنا اللبنانية.



ونفى الوزير مولوي ان ينعكس الانهيار الشامل في لبنان انهيارا أمنيا، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية في جاهزية تامة. وقال: كما تجاوزنا الانتخابات النيابية في وضع أمني جيد فإننا مستمرون في النهج ذاته بالرغم من الضائقة المالية والاقتصادية وصعوبة سبل العيش ونهتم بدقة وحزم بكل الأمور الأمنية، ونتابع كل التقارير الأمنية.



وختم: بالرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها فإن القوى الأمنية مازالت تقوم بواجبها على أكمل وجه، ونحن معهم، ونقدر جهودهم، ونعمل على تأمين حاجاتهم، علما انهم على قدر الحمل والمسؤولية.