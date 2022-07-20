بيروت - أحمد عزالدين:



أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان أن اللجنة ستستدعي الأسبوع المقبل وزير العدل، ومجلس شورى الدولة، ومدير عام المناقصات للاستماع لهم حول الجدل الإعلامي والقانوني المتعلق بمدير عام المناقصات.



وقال عدوان بعد اجتماع لجنة الإدارة والعدل، هناك موضوع طارئ أردت التحدث عنه ويتعلق بجلسة استماع ستحصل خلال اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل، وهو التراشق الإعلامي والقانوني والإجراءات التي تحصل مع مدير عام المناقصات الأستاذ جان العلية، ومجلس شورى الدولة ووزير العدل.



وأضاف: أنتم تعلمون أن موضوع القضاء وكل ما يتعلق من ناحية بالقضاء والمواضيع التي تثار حول الصفقات وكل ذلك، هذا منذ زمن موضوع متابعة من قبل لجنة الإدارة والعدل، ومن غير الممكن أن يكون هناك موضوع بهذا الحجم أخذ هذا الرد في وسائل الإعلام، وامس، كان د.جان العلية أمام القضاء في هذا الموضوع، ونحن كلجنة إدارة وعدل لا يمكننا إلا أن نضع يدنا على الملف ونطلب الاستماع لوزير العدل ورئيس مجلس الشورى ولمدير عام المناقصات الأستاذ جان العلية، فيما يتعلق بقانون الشراء العام.



هذا موضوع يعني كل اللبنانيين ويعنينا كسلطة رقابة في المجلس النيابي، حتى على ضوء الاستماع نأخذ موقفا علنيا من الموضوع كلجنة، وتدابير في مرحلة أخرى على ضوء الاستماع الذي سنقوم به.



وقال: نريد أن نعلم الرأي العام أن كلجنة إدارة وعدل اننا سنطلب الاستماع لوزير العدل، ورئيس مجلس الشورى، ومدير عام دائرة المناقصات الأسبوع المقبل خلال جلسة، وعلى أثرها سنصارح الرأي العام بما استجمعنا من معطيات، لأن برأينا موضوع بهذه الأهمية وحصل حوله تبادل إعلامي والرأي العام معني به، لا يجب تركه من دون أن يمارس المجلس النيابي ولجنة الإدارة والعدل رقابتهما على الموضوع، فهذا موضوع بالغ الأهمية.



وسندعي الأشخاص الثلاثة للحضور يوم الثلاثاء المقبل إلى اللجنة حتى يحصل هذا الاستماع والذي على ضوئه سنخرج بموقف علني أمام كل اللبنانيين.