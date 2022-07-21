أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بتكثيف جولاته الميدانية بجميع مناطق المحافظة على المحلات التجارية ورصد القسائم المخالفة لاشتراطات البلدية والإعلانات العشوائية في الشوارع والميادين وإزالتها، مشيرة إلى أن هذه الجولات جاءت في إطار التعميم الاداري الصادر عن مديرة عام البلدية بالإنابة م.نادية الشريدة بضرورة تفعيل الدور الرقابي والحملة التي أطلقتها الإدارة تحت شعار «شارك بنظافتها».



وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة ناصر الهاجري حرص الفريق الرقابي على التزام المحلات التجارية وأصحاب العقارات بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية.



وكشف الهاجري عن أن الجولات التي تم تنفيذها خلال الفترة من 4 إلى 16 يوليو أسفرت عن رفع وإزالة 247 إعلانا عشوائيا مختلف الأحجام بالمخالفة للائحة الإعلانات 172/2006 يشوه المنظر الجمالي ويعوق الرؤية عن قائدي المركبات وتحرير 3 مخالفات إعلانات استدلالية تجارية وتحرير 9 مخالفات لمحلات تجارية لتشغيل عمال قبل الحصول على شهادة صحية وتوجيه 6 إنذارات هندسية و3 تنبيهات سلامة لمخالفة الإجراءات الهندسية فضلا عن التعامل مع 23 شكوى تم تلقيها من الخط المباشر والعلاقات العامة.



وأشار إلى تنفيذ جولات ميدانية بجميع مناطق المحافظة لتطبيق لائحة الباعة المتجولين والقصابين ولم يستدل على قصابين، داعيا أصحاب العقارات والمحلات التجارية الى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى الإغلاق الإداري.