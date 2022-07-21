بداح العنزي



أقر مجلس الوزراء إلغاء قرار إقامة أنشطة ترفيهية في منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين.



وأوضح الكتاب، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن مجلس الوزراء اطلع على تقرير اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى والتي ناقشت مشروع إقامة أنشطة ترفيهية في منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين من جميع جوانبه، وقد تم التطرق إلى النتائج التي قد تصاحب المضي في تنفيذ هذا المشروع، بأنه يتعارض مع القوانين المحلية والمخطط الهيكلي الرابع للكويت، إضافة إلى إخلاله بمنظومة الأمن الغذائي، وعليه أصدر مجلس الوزراء قراره بإلغاء قرارين سبق أن اتخذهما، الأول موافقته على تقرير «الزراعة» بشأن الإجراءات المتخذة من قبلها لإقامة أنشطة ترفيهية في المنطقتين، وسبل استغلال المساحات المناسبة فيهما لتنفيذ وإنجاز المشاريع والمبادرات وفق النصوص والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، والخطة الزمنية التي تم وضعها على المدى القصير والمتوسط والبعيد. والقرار الثاني يتضمن تكليف «الزراعة» باستكمال التنسيق مع وزارات المالية والأشغال والمواصلات والتجارة والكهرباء، إضافة إلى البلدية والجهات التي تراها مناسبة لاتخاذ كل ما من شأنه تذليل المعوقات التي قد تواجه تنفيذ الأعمال الخاصة بالمشاريع والمبادرات المتعلقة بإقامة أنشطة ترفيهية في منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين، ووضع خارطة الطريق المناسبة التي تضمن سرعة الإنجاز، وذلك وفق النصوص والإجراءات المعمول بها.