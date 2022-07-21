أصدرت مدير عام البلدية بالوكالة م.نادية الشريدة قرارا بإضافة 3 أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات.



وتضمن القرار:



مادة أولى



يعدل نص المادة الأولى من القرار الإداري رقم 2611/2022 باعتماد مسميات الأنشطة المستحدثة من وزارة التجارة وتوطين كل نشاط دولي بالمناطق المسموح بها الترخيص وفقا للنظم واللوائح المنظمة وحسب التصنيف الدولي للأمم المتحدة للأنشطة الاقتصادية لتصبح بعد التعديل على النحو التالي: البيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية - محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني، محل في الأبنية الاستثمارية، محل في الأبنية التجارية، محل في المناطق الحرفية، محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية.



البيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية - محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني، محل في الأبنية الاستثمارية، محل في الأبنية التجارية، محل في المناطق الحرفية، محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية.



البيع بالجملة للحيوانات الأليفة - مكتب في الأبنية التجارية.



مادة ثانية



على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.