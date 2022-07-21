BEAST

تدور أحداث الفيلم في إطار من المغامرات والرعب، يجد أب وابنتيه المراهقتين أنفسهم مطاردين من قبل أسد مفترس عازم على إثبات أن غابات السافانا لا تمتلك أي مخلوق آخر بشراسته. وهو من إخراج بالتازار كورماكور، بطولة إدريس إلبا، شارلتو كوبلي، إيانا هيلي، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 11 أغسطس المقبل.



BLACK ADAM

يتناول العمل قصة شخصية من شخصيات عالم «DC» وهي بلاك آدم، وهو الرجل الذي وقف محايدا ما بين كونه بطلا أو شريرا، كما أنه يتمتع بقدرات سحرية غير عادية. الفيلم من إخراج غومي كوليت سيرا، بطولة دواين جونسون، سارا شاهي، ألديز هودج، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 20 أكتوبر المقبل.