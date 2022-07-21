باشرت كوادر مجموعة المركز العربي الإعلامية تصوير المسلسل الاجتماعي الكوميدي «عيلة طابقين»، وهو ضمن باقة الإنتاجات التي بدأت المجموعة بتنفيذها للموسم القادم، وذلك ضمن ما أعلنت عنه مؤخرا، حيث ستقدم للجمهور العربي مجموعة متميزة ومتنوعة من الأعمال الفنية من حيث الشكل والمضمون، وذلك في انطلاقة قوية تحضر لها المجموعة منذ سنتين.



المسلسل الذي سيشارك فيه نخبة من النجوم الأردنيين والعرب ويحمل توقيع المخرج سائد بشير الهواري يتضمن أبعادا واقعية ورسالة إنسانية ويعالج الواقع من زاوية خاصة، من خلال بيئة الفندق الذي تدور فيه الأحداث، معتمدا على التنويع في شخصيات جديدة وممتعة في كل حلقة من حلقاته، وحكايات مميزة ومثيرة تحملها كل شخصية تزور هذا الفندق، ليكون المكان بطلا، بوصفه صورة مصغرة عن العالم، يضم تجارب كثيرة ومتنوعة، تغني العقل والعين، وتقدم أفقا مشوقا ومضحكا في الآن ذاته.



كتب نص المسلسل مجموعة من الكتاب وبإشراف مباشر من المنتج طلال العواملة، حيث تمت معالجة الحكاية لتأتي في موسم واحد من 30 حلقة مدة كل منها 30 دقيقة، تتوازى فيها الحبكات بشكل منتظم ومدروس، وستبدأ كل حلقة بمشهد افتتاحي تشويقي يعرض سؤالا عند المشاهد وتجيب عنه الحلقات من خلال أحداثها.