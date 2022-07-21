مفرح الشمري



قررت إدارة مهرجان الأمل السينمائي الدولي في الاتحاد الأوروبي برئاسة الفنان فادي اللوند، أن تقدم جائزة تقديرية سنوية للصحافيين والإعلاميين من ذوي الهمم وغيرهم من المبدعين حول العالم،



في فكرة جديدة ومبتكرة تقديراً لجهودهم الجبارة في تحدي الإعاقة والوصول إلى قمة النجاح رغم كل الظروف الصعبة.



كما تتشرف إدارة مهرجان الأمل السينمائي الدولي في الاتحاد الأوروبي بأن تمنح الجائزة التقديرية في دورته الثانية لعام 2022 باسم الإعلامية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، التي قدمت حياتها ثمنا لقول كلمة الحق.