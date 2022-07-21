انخفضت الواقعية الجديدة الإيطالية بسرعة في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، حيث واجهت الأحزاب الليبرالية والاشتراكية صعوبات في إيصال رسالتها، وكانت الرؤية القائمة للفقر واليأس، التي قدمتها السينما الواقعية الجديدة، تحبط معنويات أمة حريصة على الازدهار والتغيير، بالإضافة إلى ذلك، تسببت الآثار الإيجابية الأولى لفترة المعجزة الاقتصادية الإيطالية - مثل الارتفاع التدريجي في مستويات الدخل - فقدان موضوعات الواقعية الجديدة أهميتها. نتيجة لذلك، فضل معظم الإيطاليين التفاؤل الذي ظهر في العديد من الأفلام الأميركية في ذلك الوقت، وكانت وجهات نظر الحكومة الإيطالية بعد الحرب في ذلك الوقت بعيدة كل البعد عن الإيجابية، وقد وصفت ملاحظة جوليو أندريوتي، الذي كان نائب وزير في حكومة دي كاسبري، وجهة النظر الرسمية للحركة: الواقعية الجديدة «قذرة» الغسيل الذي لا ينبغي غسله وتعليقه ليجف في العراء».



يمكن رؤية انتقال إيطاليا من الاهتمام الفردي بالواقعية الجديدة إلى الضعف المأساوي للحالة الإنسانية من خلال أفلام فيديريكو فيليني، وأعماله المبكرة «الطريق» في 1954 وسلة المهملات في 1955 هي أفلام انتقالية أفسحت الاهتمامات الاجتماعية الأكبر للإنسانية، التي عالجها الواقعيون الجدد، الطريق لاستكشاف الأفراد. أصبحت احتياجاتهم واغترابهم عن المجتمع وفشلهم المأساوي في التواصل النقطة المحورية الرئيسية في الأفلام الإيطالية التي يجب متابعتها في الستينيات، وبالمثل فإن فيلمي أنطونيوني الصحراء الحمراء الذي عرض في 1964 وانفجار الذي عرض في (1966) تأخذان الزخارف الواقعية الجديدة وتستوعباها في المعاناة والبحث عن المعرفة التي جلبها المناخ الاقتصادي والسياسي في إيطاليا بعد الحرب.



في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، التقط فنانون مثل برونو كاروسو من صقلية الشعلة الواقعية الجديدة، والتي ركزت أعمالها على المستودعات وأحواض بناء السفن وأجنحة الطب النفسي في موطنه الأصلي باليرمو.



تم تصوير أفلام الواقعية الجديدة بشكل عام مع ممثلين غير محترفين، على الرغم من أنه في عدد من الحالات، تم تمثيل ممثلين مشهورين في أدوار قيادية، ولعبوا بقوة ضد أنواع شخصياتهم العادية أمام خلفية مأهولة بالسكان المحليين بدلا من الإضافات التي تم جلبها للفيلم، وتم إطلاق النار عليهم بشكل شبه حصري في الموقع، ومعظمهم في المدن المتهدمة وكذلك المناطق الريفية.



تستكشف أفلام الواقعية الجديدة عادة ظروف الفقراء والطبقة العاملة الدنيا، غالبا ما توجد الشخصيات ضمن نظام اجتماعي بسيط حيث يكون البقاء هو الهدف الأساسي، ويتم إنشاء العروض في الغالب من مشاهد لأشخاص يؤدون أنشطة عادية ومعتادة إلى حد ما، خالية من الوعي الذاتي الذي يستلزمه تمثيل الهواة عادة، وغالبا ما تعرض أفلام الواقعية الجديدة الأطفال في أدوار رئيسية، على الرغم من أن شخصياتهم غالبا ما تكون أكثر ملاحظة من كونها تشاركية.