من المهم أن يكون الأهل مثالا حيا في استخدام الاحترام المتبادل، وأن يتعاملوا مع الأبناء على هذا النحو بدلا من استخدام الكلمات النابية لتعنيفهم بها في حال أخطأوا، حيث يمكن أن يستخدم الأهل عبارات ايجابية مثلا: انت تعلم كم احبك ولكن هذا التصرف مرفوض ويمكن ان يسبب ضررا لك وللآخرين، ومن هنا نرى التربية بالاقناع، كما ان الاستماع لمشاكل الطفل أمر مهم في التربية، ومن الخطأ أن نعتقد أن الطفل ليس لديه مشاكل، وطريقة الاستماع بتخصيص وقت للجلوس معه والتفرغ الكلي للجلوس معه والتحاور معه، وكذلك يجب العمل على ايجاد حلول للمشاكل التي تواجهه ونشعره ان لدينا القدرة في حل مشاكله ونعوده على الاعتماد على نفسه في حلها بإرشاده الى الحل، كما ندربه على اكتشاف الحلول المناسبة حتى نعزز ثقته بنفسه.