بعض الردود في الدفاع عن الإسلام هزيلة تكرّس الشبهة ولا تدفعها



يقول الشيخ حمد سنان: في عصر العولمة السريعة والمتاحة تيسر للجميع الاطلاع والكتابة والقول وما يرى من رأي على منصات التواصل، وبذلك يتساوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فاختلطت المفاهيم وزيفت المعلومة بقصد أو بغير قصد، فسهلت إثارة الشبهة أو الطعن لمن يريد أن تثار الشبهة أو الطعن، وما أسهل ان تثار الشبهة، وما أصعب الرد عليها، فلابد للرد على الشبهة من وجود المتمرس الذي يستطيع الرد على الشبهة بلغة الشبهة، مستدلا بالأدلة العقلية والاستنباطات المنطقية، (وقد أقرأ في بعض الأحيان ردودا للدفاع عن الإسلام من بعض الشبهات فأجدها ردودا هزيلة تكرس الشبهة ولا تدفعها)، ومن أمثلة هذه الردود الدعوة الى التسليم بالنصوص وإقرار الآية أو الحديث والامتناع عن المناقشة، فيصير الإسلام في صورة العاجز او المتهرب من الرد أو الإجابة، ومن أمثلة هذه الردود كذلك عندما تناقش بعض الأحكام مما لا حكمة ظاهرة له او علة، يكون رده: هكذا هي الأحكام، هل تريدوننا أن نغير ديننا لأجل إرضاء الغير؟! ولفت الشيخ سنان الى ان كلامه لا يقصد به عرض الإسلام على غير المسلمين وإنما هو إيجاد الإجابة الشافية لحماية أبناء المسلمين الذين يتساءلون عن بعض ما يثار من شبهات ونحن اليوم نعيش في عصر العولمة والذي يقتضي وجود علماء يتصدون للشبهات بلغة عصر العولمة.



ولفت الى ان هناك من يعده الناس عالما ويكون في واد من الشبهة والشبهة في واد، إن لم يكن كثيرا مما يتكلم فيه مرتع لإثارة الشبهة!



وزاد، انني أتساءل كثيرا ما نفعُ الأمة بفقيه لا يدرك أثر ما يفتي به من أحكام أو يعيش بعقلية المتقدمين في عصر عقلية العولمة، فلا تنفع الأمة بحافظ للقرآن إن لم يكن يفقه أحكامه، فهل نحن بحاجة الى نسخ جديدة من المصاحف؟ إن الأمة بحاجة الى مصاحف متحركة ترى عليها الناس ما تقرأه من آيات وأحكام، فنسخ القرآن الكريم متوافرة في المساجد مركونة على الأرفف، لا أريد إسلاما عاجزا ولا أريد إسلاما جبانا يتهرب من الإجابة، لا أريد إسلاما يجلب لنفسه التهمة، لا أريد الدعوة الى التسليم بالنصوص دون أدلة اطمئنان لهذا التسليم، لا أريد محامين فشلة يتطوعون للرد عن قضية الإسلام، لا أبحث عن إجابة لإرضاء أحد، إنني أبحث عن إجابة شافية أحمي بها أبناء وبنات المسلمين، قال الله تعالى: (ولقد يَسَّرنا القرآن للذكر فهل من مُدَّكِر)، فهل ما كان قد يسره الله سبحانه للذكر سيكون مستغلقا على المدكر؟