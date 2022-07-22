يروى ان رجلا جاء الى الامام ابي حنيفة ذات ليلة، وقال له: يا إمام، منذ مدة طويلة دفنت مالا في مكان ما، ولكني نسيت هذا المكان، فهل تساعدني في حل هذه المشكلة؟



فقال له الامام: ليس هذا من عمل الفقيه، حتى اجد لك حلا، ثم فكر لحظة وقال له: اذهب فصلّ حتى يطلع الصبح، فإنك ستذكر مكان المال ان شاء الله تعالى.



فذهب الرجل واخذ يصلي، وفجأة، وبعد وقت قصير، وأثناء الصلاة، تذكر المكان الذي دفن المال فيه، فأسرع وذهب اليه واحضره.



وفي الصباح جاء الرجل الى الامام ابي حنيفة واخبره بأنه عثر على المال، وشكره، ثم سأله: كيف عرفت اني سأتذكر مكان المال؟ فقال الامام: لأني علمت ان الشيطان لن يتركك تصلي، وسيشغلك بتذكر المال في صلاتك.