ساهمت زكاة سلوى التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية في تسديد الرسوم الدراسية لـ 114 من الطلبة الأيتام وأبناء الأسر المتعففة داخل الكويت، منهم 75 طالبا تمت كفالتهم بشكل كامل، إضافة إلى 39 طالبا تم تقديم مساعدات مقطوعة لهم العام الفائت 2021/2022.

وشكر مدير زكاة سلوى م.ثامر السحيب المحسنين لمساهمتهم بمشروع «إحساس» الخاص بمساعدة الطلبة المعسرين، مؤكدا أن تبرعاتهم ساهمت بإدخال السعادة إلى قلوب هؤلاء الطلاب وأسرهم، معلنا الاستعداد لإطلاق المشروع للعام الدراسي المقبل.

وعبر عن سعادته بتخرج عدد من الطلبة المكفولين هذا العام في الثانوية العامة بتفوق حيث تجاوزت نسبتهم 99%، وبارك لهم ولذويهم هذا التميز.

وأشار إلى أن تسديد الرسوم الدراسية للطلبة المستحقين يتم داخل الكويت من خلال شيك باسم المدرسة، حيث يتم التعاون مع عدد كبير من المدارس والجهات التعليمية داخل الكويت، وأنه يمكن للمتبرع أن يكفل تعليم طالب لمدة عام، أو المساهمة بالمشروع بما تجود به نفسه، داعيا المتبرعين من أفراد ومؤسسات الى دعم المشروع بالاتصال على 2/55644001 - 25644002 أو زيارة مقرها في سلوى.